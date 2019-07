Regierung schlägt Alarm: Gewässer trocknen wegen Hitze aus

Regierung von Oberfranken weist darauf hin, Flüssen, Bächen und Seen kein Wasser zu entnehmen - vor 40 Minuten

FORCHHEIM - Die Regierung von Oberfranken warnt: Wegen der anhaltenden Hitze schaden schon geringe Wasserentnahmen der Ökologie in Flüssen, Bächen und Seen. Das hat auch Auswirkungen für die Bürger.

Der Kriegerbrunnen auf dem Forchheimer Rathausplatz wird laufend mit Wasser gefüllt. Hier darf ruhig geschöpft werden, im Unterschied zu natürlichen Gewässern.



Wie bereits im Vorjahr leidet Oberfranken derzeit unter einer außergewöhnlichen Trockenheit. Das Niederschlagsdefizit führt laut einer Mitteilung der Regierung von Oberfranken zu sinkenden Grundwasserständen. Größere Fließgewässer weisen sehr niedrige Abflüsse auf, und kleinere Bäche beginnen bereits auszutrocknen. Aufgrund der aktuellen Wetterprognose muss mit einer weiteren Verschärfung der Situation in den nächsten Tagen gerechnet werden.

Die Regierung von Oberfranken weist daher darauf hin, dass in der aktuellen Situation bereits geringfügige Wasserentnahmen aus den Gewässern der Gewässerökologie schaden können. Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern im Rahmen des Gemeingebrauchs beziehungsweise des Eigentümer- und Anliegergebrauchs, sind aufgrund der bestehenden Einschränkungen in den Wassergesetzen nicht mehr oder nur in sehr begrenztem Umfang möglich.

Kein Wasser mehr entnehmen

Die Bevölkerung wird daher um größtmögliche Zurückhaltung bei der Entnahme von Wasser aus den Gewässern gebeten. Insbesondere ist jegliche ungenehmigte Entnahme von Wasser mittels Pumpen im Rahmen des Gemein- oder Anliegergebrauchs unzulässig.

Eine geringfügige Wasserentnahme mittels Handschöpfgefäßen ist nur noch bei größeren Fließgewässern mit ausreichender Wasserführung möglich, wobei zu beachten ist, dass jegliche ungenehmigte Einbauten zum Aufstauen des abfließenden Wassers widerrechtlich sind.

