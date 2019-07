Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Ebser Genuss- und Erlebnistag: Eine Stadt im Ausnahmezustand Die ersten, die am Stand von Tourist-Büroleiterin vorbeizogen, waren Eggolsheimer Wallfahrer, die aus Gößweinstein kamen. Langsam füllte sich der Marktplatz. Als die Blaskapelle Niedermirsberg zum Oberfrankenlied aufspielte sangen schon viele mit. Am Nachmittag versetzte - der im Rahmen der ILE Fränkische Schweiz aktiv abgehaltene - erste Genuss- und Erlebnistag die Stadt in den Ausnahmezustand.

Edle Kleider, schwungvolle Tänze: Gößweinstein feiert Barockfest Zum nunmehr vierten Mal fand am Wochenende das Barockfest in Gößweinstein im romantischen Pfarrgarten statt. Dafür schmissen sich die Teilnehmer in aufwendige, barocke Kleider, die alle Blicke auf sich zogen. Höhepunkte der Festlichkeiten waren der Feuerzauber und das Lichterspektakel am Samstagabend sowie das Barockkonzert mit Gesang und Tanz im Pfarrsaal am Sonntagnachmittag.

Gaukler, Ritter und mehr: Historisches Bürgerfest in Gräfenberg "Von den Bürgern für die Bürger", so lautet das Motto für das zweitägige Gräfenberger Bürgerfest, das nur alle fünf Jahre stattfindet, in diesem Jahr zum siebtenmal. Schon am Vorabend stimmte ein Open-Air-Konzert mit den drei Mittelalterbands "Draco faucium", "Zackenflanke" und "Ignis fatuu" die Besucher ein, am Samstag besetzten die Torwachen die Zugänge zum historischen Marktplatz.