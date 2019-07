Renitente Anruferin wegen Körperverletzung verurteilt

59-Jährige schlug ihre Wohnungstür gegen einen Polizisten - vor 35 Minuten

FORCHHEIM - Für die von einer Frau angezeigte Ruhestörung gab es keinen Zeugen, einen Polizisten wollte sie mit dem Zuschlagen der Tür aus der Wohnung drängen. Jetzt wurde sie vom Amtsgericht dafür verurteilt.

Bereits vor knapp zwei Jahren, im August 2017, war ein Polizeieinsatz im westlichen Stadtgebiet eskaliert. Die 59-jährige Petra S. (Namen geändert) hatte zum wiederholten Male wegen Ruhestörung die Polizei informiert. Bei keinem der vorigen Einsätze hatte aber die Ruhestörung festgestellt werden können.

Als ein Polizist die Beschwerdeführerin beim letzten Einsatz zur Rede stellen wollte, lief die Situation aus dem Ruder. Die Frau weigerte sich bei Ankunft der Polizei zuerst, die Tür zu öffnen, machte sie dann jedoch einen Spalt auf.

Tür gegen Ellenbogen geschlagen

"Jetzt ist es ja wieder ruhig, dann hat es ja keinen Sinn", sagte sie. Während ein Polizei-Kollege versuchte, mit weiteren Anwohnern im Haus zu sprechen, wollte ein Beamter weiter mit Petra S. reden. "Ich wollte einfach klären, warum sie die ganze Zeit anruft." Petra S. entgegnete, die Polizisten sollten sie endlich in Ruhe lassen, daraufhin schlug sie die Tür zu, obwohl der Polizist noch im Türrahmen stand und traf ihn am Ellbogen.

Der Polizist fackelte nicht lange, stieß die Tür wieder auf und hielt die Frau an der Wand fest, bis ihm sein Kollege zur Hilfe eilte. Petra S. behauptete vor Gericht, sie habe die Tür nur zugedrückt und nicht gegen den Polizisten geworfen. Ein Überwachungsvideo hatte den Vorfall zwar aufgezeichnet, allerdings war das Band verschwunden und konnte nicht verwendet werden.

"So ein Arschloch!"

Gemeinsam brachten die Polizisten Petra S. zur Wache. Spätnachts soll sie noch "So ein Arschloch!" gerufen haben. Die Angeklagte sagte zwar aus, das hätte eigentlich ihrem nervenden Nachbarn gegolten, für den Beamten war die Beleidigung jedoch klar gegen ihn gegangen.

Staatsanwältin Janina Pöller sah den Vorwurf der Körperverletzung und der Beleidigung als bestätigt an. "Ich berücksichtige zwar, dass lärmende Nachbarn absolut nervig sind, aber warum stellt man sich so gegen Polizisten, die einem eigentlich helfen wollen?", fragte sie. Sie beantragte eine Strafe von sechs Monaten auf Bewährung, dazu solle Petra S. 1000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.

"Der Schuldvorwurf ist nicht zu belegen", sagte der Anwalt von Petra S. Die Beleidigung hätte auch tatsächlich gegen den Nachbarn gehen können. Er forderte Freispruch. Richterin Silke Schneider nahm den Mittelweg und verurteilte Petra S. zu einer Strafe von 150 Tagessätzen je 30 Euro. Außerdem trägt sie die Verfahrenskosten. Die Beklagte habe seit Jahren psychische Probleme, sei durch den Konsum von Alkohol und Schlaftabletten vermindert schuldfähig gewesen und vorbestraft.

Julian Hörndlein