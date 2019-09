Reporter Kevin gönnt sich ein Schnitzel in Schlaifhausen

Das Walberla-Wander-Finale kommt nun langsam in Reichweite - vor 57 Minuten

SCHLAIFHAUSEN - Nachdem er am Vortag durch das viele Wandern ein wenig in Zeitdruck geriet, kann Kevin an seinem dritten Wandertag etwas entspannter in die Fränkische Schweiz starten. Sein heutiges Ziel ist Schlaifhausen - das quasi an den Ausläufern des Walberla liegt.

Wiesenthau wurde übrigens als Genussort in Bayern ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie hier: www.frankentourismus.de/genussorte.

mch