Rettungshubschrauber im Einsatz: E-Bikerin schwer gestürzt

60-jährige fuhr Berg hinunter und verletzte sich schwer - vor 52 Minuten

GRÄFENBERG - Mit einem Rettungshubschrauber musste eine 60-jährige E-Bike-Fahrerin ins Krankenhaus geflogen werden. Bei einem Sturz hatte sie sich schwer verletzt.

Die 60-Jährige fuhr am Donnerstagmittag den Berg in Richtung Thuisbrunn hinunter. Wohl wegen Unebenheiten in der Straße stürzte die Frau und verletzte sich trotz Helm schwer. An ihrem Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

trk