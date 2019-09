Rettungstag in Forchheim: Erste Hilfe will gelernt sein

FORCHHEIM - Notsituationen entstehen jeden Tag. Auch wenn man sich wünscht, nie selbst betroffen zu sein, kann es jedem passieren, in eine Notlage zu geraten _ und Erste Hilfe leisten muss. Um das Bewusstsein dafür zu stärken, fand bereits zum fünfsten Mal der Rettungstag in Forchheim statt.

Wasser marsch: Vor allem die jüngere Generation hatte großen Spaß an den einzelnen Stationen. Foto: Roland Huber



Hier konnten die verschiedenen Hilfsorganisationen die Möglichkeit bieten, einen genaueren Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit zu werfen. Mit dabei waren die Polizei, Feuerwehr, das THW, die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Klinikum Forchheim-Oberfranken, die Berg- und die Wasserwacht, die Rettungsdienste von BRK und ASB sowie die Rettungshundestaffel.

Vor allem für die kleinen Besucher war viel geboten: Kinder bekamen am Rathausplatz Stempelkarten ausgehändigt, bei den Ständen der Organisationen gab es im Gegenzug für kleinere Aufgaben dann die passenden Stempel. Wer alle Stempel gesammelt hatte, konnte sich als Belohnung eine Kugel Eis abholen.

Bei der Feuerwehr durften die Nachwuchsretter einmal selber einen „Brand“ löschen, auch wenn dieser hier natürlich nur aufgemalt war. Beim THW konnte man beweisen, dass man dazu in der Lage war, mit Fingerspitzengefühl und schwerem Gerät einen kleinen Plastikbecher sicher umher zu bugsieren. Beim Klinikum konnten Besucher einmal selber ausprobieren wie es ist, einen Knochen anzubohren und eine Schraube einzusetzen.

Neben dem Besuch der Stände gab es auch mehrere Sonderveranstaltungen, die wieder zum Thema Ersthelfer beitragen sollten. Dabei wollten die anwesenden Profis verschiedene Szenarios zeigen, in die man teils auch als Laie kommen kann, wie zum Beispiel das Antreffen einer leblosen Person. Dabei drehte es sich um die Fragen, was ein Ersthelfer machen kann, was weitere Passanten machen können und was man lieber unterlassen sollte, auch in Verkehrssituationen, Stichwort "Gaffer" und "Rettungsgasse".

Neben diesen Szenarios waren jederzeit auch einige Übungsdummies vor dem Rathaus ausgelegt, wo Besucher sich selbst einmal testen konnten, wie viel sie noch über erste Hilfe wussten. Dabei wurde um aktive Teilnahme gebeten, denn auch wenn so eine kurze Instruktion am Rettungstag keine Ausbildung ersetzt, so kann es doch letztlich Leben retten, wenn man nur das vielleicht bereits vorhanden Wissen bei sich selbst wiederauffrischt. Und darum geht es schlussendlich auch am Rettungstag: Um die Organisationen, deren Ziel die Lebensrettung ist und auch darum, was jeder von uns dazu beitragen kann.

