Reuth: Swimmingpool im Wasser "entsorgt"

Müllsammelaktion der Reuther Jagdgenossenschaft, Feuerwehr und Jäger - vor 24 Minuten

FORCHHEIM-REUTH - Glasflaschen, Fahrräder und ein ganzer Pool: Die Helfer der Müllsammel-Aktion waren gleichsam sprachlos und entsetzt.

Drei große Anhänger voller Unrat transportieren die Müll-Sammler ab. Foto: Heidi Amon



Nach der Müllsammel-Aktion in Reuth waren die Helfer am Ende richtig sprachlos: Die Freiwilligen der Jagdgenossenschaft, von Feuerwehr und Jägern sammelten sage und schreibe drei große Anhänger voller Müll und Unrat, der in der Reuther Flug achtlos weggeworfen oder illegal entsorgt worden war. Leere Glasflaschen, Dosen, Plastikflaschen, alte Fahrräder, Auto- und Traktorreifen, ja sogar ein altes Moped und ein ausrangierter Kühlschrank sowie eine Unmenge von Plastikfolien fanden sich in den Hecken, Wiesen, am Uferstreifen an der Wiesent und im Wald.

In der sogenannten Wässerlach mussten die Helfer sogar in Wat-Hosen antreten, um verfangene alte Folienplanen und einen mehrere Meter großen aufblasbaren Swimmingpool aus dem Wasser zu ziehen. Für die Sammler völlig unverständlich und kaum zu glauben, "dass trotz der guten Müllentsorgungsangebote, die ja in der Regel sogar kostenlos sind, es immer noch Umweltsünder gibt, die ihren Müll einfach in der Natur ablegen".

Abschließend dankte die Vorstandschaft der Jagdgenossen allen Beteiligten, die ihre wertvolle Freizeit für diese Segen bringende Aktion zur Verfügung gestellt haben. Jeder war anschließend froh durch seinen Einsatz wieder zu einer saubereren Umwelt beigetragen zu haben. Die Brotzeit hatte sich jeder verdient.

dia