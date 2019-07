Eine Andacht mit Musik leitete die Abschlussfeier der 10. Klassen des Jahrgangs 2019 an der Ritter-Wirnt-Schule der staatlichen Realschule in Gräfenberg ein. Die Schulband hieß die vielen Besucher willkommen, zu den 134 Schulabgängern gesellten sich noch Eltern, Großeltern und weitere Familienangehörige, so dass die Schul-Aula mit mindestens 400 Menschen besetzt war. © Rolf Riedel