Rucksack geraubt: Unbekannte überfallen Frau auf Radweg

NEUNKIRCHEN/BRAND - Zwei Unbekannte raubten einer Frau auf einem Radweg zwischen Dormitz und Neunkirchen am Brand gewaltsam den Rucksack samt Inhalt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Laut der Frau saßen die beiden Männer am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in Dormitz an der Bushaltestelle in Richtung Neunkirchen am Brand. Als die 33-Jährige den Radweg in Richtung Neunkirchen am Brand parallel zur Staatsstraße 2240 entlanglief, folgten ihr die beiden. Kurz vor der Unterführung zur Staatsstraße hielten sie die Frau auf und fragten nach einer Zigarette. Als die 33-Jährige zu ihrem Rucksack griff, entriss ihr diesen ein Täter, während der andere sie körperlich anging. Sie erlitt leichte Verletzungen. Nach der Tat trennten sich die Täter: Einer flüchtete in Richtung Neunkirchen am Brand, der andere in Richtung Dormitz. Zwischen 20.45 Uhr und 21 Uhr hielt ein Autofahrer mit Kindern an und fuhr die überfallene Frau nach Hause.

Polizei sucht hilfsbereiten Autofahrer

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun und bittet um Hinweise. Einer der Täter trug bei der Tat eine Basecap. Der erbeutete Rucksack war schwarz mit rosa Applikationen.

Wer hat die Männer an der Bushaltestelle gegen 20.30 Uhr in Dormitz gesehen? Wer hat eine Auseinandersetzung auf dem Radweg zwischen Dormitz und Neunkirchen am Brand beobachtet? Die Beamten suchen insbesondere nach dem Autofahrer, der die Frau nach der Tat mitgenommen hatte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0951) 9129 491 entgegen.

