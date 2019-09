Erst ausschlafen, dann ausgiebig brunchen: Was gibt es an einem Sonntag Schöneres als einen richtig guten Brunch? Hier finden Sie Restaurants im Kreis Forchheim, die Brunchbuffets anbieten.

Purer Zucker: Diese süßen Winzlinge sind im Klinikum Forchheim auf die Welt gekommen. Sie wollen Ihr Baby auch in der Bildergalerie sehen? Dann schicken Sie uns eine Mail an redaktion-forchheim@pressenetz.de mit einem Foto, Namen und Datum! Wir ergänzen unsere Fotostrecke gerne.

Am Samstag rückt das "Blaue Eck" in Forchheim erneut in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das Areal am nördlichen Ende der Hauptstraße verwandelte sich in einen regelrechten Laufsteg für die aktuelle Herbstmode. Bis zum Abend konnten die Besucher sich die neuesten Impressionen in Sachen Styling holen, und nebenher kühle Drinks genießen und Musik lauschen.