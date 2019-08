Rundfahrt in Fränkischer Schweiz: Mit 30 Traktoren bis zum Walberla

SCHLAIFHAUSEN - Am Sonntag findet die "Große Fränkische Traktorfahrt" in der Fränkischen Schweiz statt. 30 Traktoren werden erwartet.

Symbolbild: Rund 30 Traktoren werden zur „Großen Fränkischen Traktorfahrt“ in der Fränkischen unterwegs sein.



Am Sonntag, 25. August, machen die Traktorfreunde Uttenreuth mit ihren rund 30 Traktoren im Rahmen ihrer „Großen Fränkischen Traktorfahrt“ Station in der Fränkischen Schweiz. Abfahrt der Traktoren ist um 9.30 Uhr in Marloffstein, von hier tuckern die gut geölten Motoren bis nach Schlaifhausen.

Gegen 10.30 Uhr werden die alten Gefährte auf dem Wanderparkplatz Schlaifhausen erwartet. Nach einer Walberlaführung wird in der Walberlakapelle um den Segen der Heiligen Walburga gebeten. Im Gasthaus Kroder klingt der Ausflug aus.