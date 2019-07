"s'Annerla": Das Browserspiel zum Annafest!

FORCHHEIM - Zuckerwatte, Bier, kandierte Äpfel: Sie stehen im Zentrum bei unserem Browserspiel zum Annafest. Zu gewinnen gibt's Bücher rund ums Bier.

's Annerla - Annafest Gewinnspiel Zum Spielen Anklicken

Vom 26. Juli bis 05. August verlosen wir unter allen Teilnehmern - unabhängig vom Score - 4x "Die schönsten Bierkeller und Biergärten in Franken".

Und so geht's: Verbinde entweder Farben oder Symbole miteinander. Je mehr, desto besser! Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, klickt am Ende des Spiels auf den entsprechenden Button und füllt das Formular aus. Einfach losspielen und gewinnen!

Die Gewinner werden im Anschluss per Post benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für dieses Gewinnspiel verwendet, nicht gespeichert und nicht weitergereicht. Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen sind Mitarbeiter und Angehörige des Verlages. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich.