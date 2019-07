Walburgis-Kirchlein wurde seit 2018 wieder auf Vordermann gebracht - vor 1 Stunde

WIESENTHAU - Pfarrer Michael Gehret atmet ein wenig auf: Terminlich eng verzahnt verliefen die Renovierungsarbeiten der Walburgiskapelle, dem weithin sichtbaren Wahrzeichen auf dem Walberla. Die Wiedereinweihung erfolgt am Samstag, 20. Juli, um 17 Uhr. Erzbischof Ludwig Schick wird ein Pontifikalamt im Freien zelebrieren.

Wie neu sieht die Kapelle auf dem Walberla aus. Monatelang war sie innen wie außen repariert und saniert worden, vom Dach bis zu den Wänden. Auch das Mobiliar wird ausgetauscht. An die Stelle der Kirchenbänke treten Stühle, die aus einer Kapelle in Herzogenaurach hergeschafft werden.

Sitzplätze unter Sonnenschutz sind vorgesehen. Nachher besteht Gelegenheit zur Begegnung. Erlöse aus Bewirtung und Verkauf von Walburgiskerzen, hergestellt bei den Schwestern in Kirschletten, gehen zu Gunsten der Renovierung.

Das Kirchlein steht formal auf Kirchehrenbacher Grund, gehört aber zur Pfarrei Wiesenthau. 2018 wurden die Schäden am Dach bei einem Sturm erkennbar, der Ziegel abhob. Länger wusste man schon von den Rissen im Mauerwerk, die eine aufwändige Renovierung ahnen ließen.

