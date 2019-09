Schiefer Kerwa-Baum? Lützelsdorf feiert trotzdem

Kirchweih im Pretzfelder Ortsteil ist exorbitant gut besucht - vor 1 Stunde

LÜTZELSDORF - Mit sorgenvoller Miene blickten Mitglieder der Feuerwehr in Lützelsdorf und Besucher der Kirchweih nach oben. Nicht, weil sich Regenwolken breit machten. Die Augen suchten die Spitze des über 25 Meter hohen Kirchweihbaumes, die wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen hing.

Trotz schiefer Spitze: In Lützelsdorf wird gefeiert. © Stefan Braun



In der Nacht vor dem Fest hatten Unbekannte sie nicht nur farblich verändert, sondern die Spitze einfach abgesägt. Es wurde eiligst eine provisorische Spitze am Baum befestigt. An den ersten beiden Tagen kamen rund 500 Gäste in den 60-Einwohner-Ort bei Pretzfeld. Bei diesem Verhältnis kann selbst die Münchner Wiesn nicht mithalten.

Die Kerwa klingt am Montag ab 17 Uhr mit Krenfleisch und Alleinunterhalter Micha aus.

