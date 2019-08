Schlaifhausen: Verdiente Feuerwehrler geehrt

Hans Schütz zum Ehrenvorstand ernannt - vor 16 Minuten

SCHLAIFHAUSEN - Im Rahmen des Grillfestes der Feuerwehr Schlaifhausen wurden langjährige aktive Kameraden geehrt. Die Feuerwehr-Ehrenzeichen des Bayerischen Staatsministers für Inneres, Soziales und Integration wurden von Landrat Hermann Ulm und Kreisbrandinspektor Hans Schmidt überreicht.

Großer Ehrungsreigen bei der FFW Schlaifhausen. © Daniela Meixner



Großer Ehrungsreigen bei der FFW Schlaifhausen. Foto: Daniela Meixner



Für 40 -jährige aktive Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Schlaifhausen wurden Michael Wagner und Manfred Wohlfart ausgezeichnet. Für 25 Jahre wurde Kommandant Roland Meixner geehrt. Der Verein zeichnete zudem für zehnjährige Dienstzeit Sandra Schütz und Julian Pohl aus. 16 weiteren Vereinsmitgliedern wurden für ihre Vereinstreue gedankt. Hans Schütz ist bereits seit 75 Jahren Mitglied der Feuerwehr. Hans Häfner wurde für 70 Jahre und Nikolaus Wohlhöfner für 60 Jahre ausgezeichnet.

Zwei besondere Ehrungen wurden dem langjährigen Vorstand Hans Schütz zuteil. Die Feuerwehr ernannte ihn zum Ehrenvorstand des Vereines und Landrat Hermann Ulm mit Kreisbrandinspektor Hans Schmitt zeichneten ihn mit dem Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Forchheim aus.

Am zweitägigen Grillfest kamen auch die zahlreichen feuerwehrinteressierten kleinen und großen Beuscher auf ihre Kosten. Bei der Schauübung der Feuerwehr Kirchehrenbach durften die Kinder auch die schweren Gerätschaften aus nächster Nähe begutachten. Bei der Fahrzeugschau am Sonntag zeigten dann die Feuerwehren aus Forchheim, Kirchehrenbach, Wiesenthau und Schlaifhausen ihre Einsatzfahrzeuge. Vor allem die Drehleiterfahrten und das neue allradbetriebene Kleinlöschfahrzeug der Feuerwehr Forchheim zogen die Besucher an.