Schloss Thurn: Diebische Park-Besucher

Benedikt Graf Bentzel erklärt, was in Freizeitparks alles so mitgeht - vor 7 Minuten

THURN - Sommerzeit ist Freizeitpark-Zeit und auch Zeit für Langfinger: Fünf ausgewachsene Flamingos sind unlängst aus dem Freizeitland Geiselwind gestohlen worden: Mit Benedikt Graf von Bentzel, Chef des Freizeitparks Schloss Thurn, sprachen wir über diebische Besucher.

Erst vor Kurzem sind im Freizeitpark Geiselwind fünf ausgewachsene Flamingos geklaut worden. © News5



Benedikt Graf von Bentzel © Foto: Pauline Lindner



Herr von Bentzel, Sie sind der Herr über Achterbahnen, Riesenrutschen, Kamele und Lamas und einer ganzen Westernstadt. Was lassen denn die Besucher in Schloss Thurn gerne mal mit nach Hause mitgehen?

Messer, Gabeln und Teller sind das häufigste Diebesgut. Dass mal eine Gabel aus Versehen eingesteckt wird, ist schwer vorstellbar, wenn man bedenkt, dass rund 300 Besteckteile pro Jahr im Schlosspark "Füße kriegen". Begehrt sind bei uns auch LimoGläser mit Henkel, die wir seit einiger Zeit nutzen.

Könnte vielleicht ein Pfandsystem, wie es etwa im Tiergarten Nürnberg eingeführt wurde, Abhilfe schaffen?

Davon sind wir wieder abgekommen. Anfangs waren die Limo-Gläser mit Pfand versehen, aber das hat sich als zu kompliziert herausgestellt. Als wir das Pfand wieder abgeschafft haben, waren die Gläser sofort weg. Bei einem Schaden von 500 bis 800 Euro lohnt sich der Aufwand nicht.

Wie schützt sich der Freizeitpark Schloss Thurn vor Dieben?

Nachts arbeiten wir mit einer Nachtwache, die über das Gelände patrouilliert. Zusätzlich schulen wir unser Personal, das tagsüber in den Verkaufsstellen arbeitet, damit es aufmerksam auf Hinweise bei Gästen achtet. Allerdings ist es einfach nicht schwer, Messer oder Gläser mal kurz in der Tasche verschwinden zu lassen.