Es ist das Rennen um den begehrten Titel "Held vom Stoppelfeld 3.0": In Heiligenstadt traf sich am Wochenende die Motocross-Gemeinde zum Stoppelcross des MSC Fränkische Schweiz. Dabei liefern sich Kids-, Hobby und Klassikfahrer, darunter auch echte Profis, ein anspruchsvolles Rennen, wirbelten ordentlich Staub auf und ließen ihre Maschinen durch die Lüfte katapultieren. © Roland Huber-Altjohann

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Trainieren für den Ernstfall: Sandsack-Challenge in Forchheim An die Säcke, fertig, los: Das Technische Hilfswerk veranstaltete am Samstag am Forchheimer Paradeplatz eine Sandsack-Challenge. Hier war Können und Geschicklichkeit gefragt, ein Parcours aus insgesamt sechs Stationen soll die Teilnehmer für den Notfall vorbereiten. Beispielsweise mussten die Teilnehmer die Sandsäcke möglichst schnell füllen, zielgenau werfen und schlichten.

Eine Schönheit auch auf Instagram: Unsere Fränkische Schweiz Blühende Wiesen, malerische Sonnenuntergänge, idyllische Natur und weitläufige Panoramen: Wir haben Fotos von Instagramern gesammelt, die zeigen, wie wunderschön die Landschaften in der Fränkischen Schweiz sind und wie wunderbar sich hier der Sommer genießen lässt.

Tag des Offenen Denkmals 2019 im Landkreis Forchheim "Modern(e): Umbrüche und Architektur": Das ist das Motto am Tag des Offenen Denkmals 2019 am Sonntag, 8. September. Im Landkreis Forchheim können Besucher ihren Blick auf revolutionäre Ideen und technische Fortschritte über die Jahrhundert blicken. Der ADFC Forchheim bietet an diesem Tag eine Tour für alle an, die mit dem Fahrrad die Baudenkmäler erkunden wollen. Welche Schätze mit welchen Programmpunkten auf Sie warten zeigt die Bildergalerie.