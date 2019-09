Schnaid: Spatenstich für neues Baugebiet im "Hasengarten"

SCHNAID - In Schnaid entsteht das neue Wohngebiet „Hasengarten“ mit elf Bauplätzen mit Grundflächen zwischen 580 bis 910 Quadratmetern.

In Schnaid entsteht das neue Wohngebiet „Hasengarten“ mit elf Bauplätzen mit Grundflächen zwischen 580 bis 910 Quadratmetern. Jetzt wurde der Spatenstich gefeiert. © Foto: Mathias Erlwein



Die Bagger rollen bereits, erstellen den Kanal und die Wasserversorgung. Zum Straßenbau laufen die Vorbereitungen der Ausschreibung. „Je nach Witterung und Frostdauer sollte der Straßenbau im ersten Quartal 2020 fertiggestellt sein. Spätestens zum Jahreswechsel sollten auch die Erschließungskosten feststehen und der Bauplatzverkauf möglich sein“, informiert Bürgermeister Torsten Gunselmann. Ein Punktesystem wird wohl, in Anlehnung an das Baugebiet „Boint“ in Hallerndorf, über die Vergabe entscheiden.