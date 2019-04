Schuh Peppel schließt in Forchheimer Hauptstraße, Buchhandlung Osiander zieht ein

FORCHHEIM - Das Schuhhaus Peppel schließt in der Forchheimer Hauptstraße 42. Dafür zieht die Buchhandlung Osiander ein.

Dieses Archivbild ist beim verkaufsoffenen Sonntag im Schuhhaus Peppel in der Hauptstraße 42 entstanden. Im Sommer wird es schließen. Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



350 Quadratmeter voller Bücher: Das Schuhhaus Peppel in der Forchheimer Hauptstraße 42 wird im Sommer schließen – aber an anderer Stelle erhalten bleiben. Ab 27. September findet auf der Verkaufsfläche in der Innenstadt die Buchhandlung Osiander Platz – das teilen die beiden Geschäfte in einer Pressemitteilung mit.

Im September vergangenen Jahres hat das familiengeführte Buchhandelsunternehmen Osiander in Forchheim die Buchhandlung Streit am Marktplatz auf einer Fläche von knapp 150 Quadratmetern übernommen. In der neuen Buchhandlung arbeiten die drei Teilzeit-Mitarbeiter der Buchhandlung Streit, die übernommen wurden, sowie weitere zwei bis drei Buchhändler.

Aufgrund von gesundheitlichen Problemen konnte Josephine Streit, die inzwischen verstorbene Inhaberin der Buchhandlung Streit, diese seit Ende 2017 nicht mehr führen und verkaufte sie an Osiander.

Harter Wettbewerb

Osiander machte von Beginn an deutlich, dass der derzeitige Laden von der Fläche und auch von der Lage her nicht mehr den Ansprüchen genügt, die eine moderne Buchhandlung in einer Stadt dieser Größe erfüllen muss, um im harten Wettbewerb vor allem mit dem Internethandel mithalten zu können.

Deshalb entschied man sich, in die deutlich stärker frequentierte Fußgängerzone umzuziehen. Als Osiander die Ladenfläche in der Hauptstraße 42 angeboten wurde, weil Familie Peppel ihr Schuhgeschäft in der Innenstadt im Sommer 2019 schließen wird, einigte man sich auf einen Mietvertrag.

Familie Peppel schließt das 1961 in Forchheims Hauptstraße eröffnete Geschäft im Juli. Das Schuhhaus konzentriert sich in Forchheim auf einen Standort. Schuhprofi gegenüber dem Globus in der Hans-Böckler-Straße 2 wird zum Schuhprofi Peppel.

Schuhprofi Forchheim ist neben den Standorten Erlangen, Neumarkt, Schweinfurt und Rödental der Heimatstandort der Firma und der Familie Peppel. Im August folgt ein weiteres großflächiges Schuh- und Bekleidungsgeschäft in Neustadt Aisch. Alle sechs Mitarbeiterinnen der Filiale der Forchheimer Hauptstraße behalten ihren Arbeitsplatz in der Schuhhaus Peppel GmbH, dies war für die Geschäftsführung der Firma Peppel besonders wichtig.

Nach der Schließung des Schuhhauses Peppel wird die Ladenfläche modernisiert. Osiander investiert in eine hochwertige Einrichtung. Da der neue Laden mehr als doppelt so groß ist wie die bisherige Buchhandlung, wird das Buchsortiment deutlich erweitert.

Kaffeeecke und Kinderrutsche

Es soll viel Platz zum Sitzen, Verweilen und Wohlfühlen geben. Es wird eine Rutsche für Kinder geben, eine Kaffeeecke, umweltfreundliches LED-Licht. Das Sortiment wird auch in den Bereichen Postkarten, Zeitschriften, Kalender, Spiele und Geschenkartikel ergänzt. Neben Investitionen in Höhe von geplanten 250 000 Euro werden auch zwei bis drei neue Arbeitsplätze geschaffen.

"Für eine Stadt mit 30 000 Einwohnern und den vielen Touristen ist Forchheim buchhandelstechnisch sicherlich nicht ausreichend bestückt, weil eine größere Fläche fehlt", heißt es in der Mitteilung. Mit dem Umzug auf die größere Fläche soll diese Lücke gefüllt werden. Mit dem Laden in Bestlage "wollen wir die Forchheimer und vielen Auswärtigen begeistern, zu einer Stärkung der Innenstadt beitragen und auch dazu beitragen , dass mehr Buch-Umsatz stationär in Forchheim bleibt", so Christian Riethmüller, Geschäftsführer und Mit-Inhaber von Osiander.

Der Laden soll auch dafür sorgen, dass nicht noch mehr Buch-Umsatz ins Internet wandert. Der bisherige Standort der Buchhandlung wird dann Ende September geschlossen.

Die Buchhandlung Osiander wurde 1596 in Tübingen von Erhard Cellius gegründet, ist seit 1920 im Familienbesitz der Familie Riethmüller aus Tübingen und wird dort in der vierten Generation von Heinrich Riethmüller, der gleichzeitig Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels ist, seinem Bruder Hermann-Arndt Riethmüller und dessen Sohn Christian Riethmüller geführt.

Zweitälteste Buchhandlung

Seit Januar 2019 ergänzt Frau Karin Goldstein die Geschäftsführung von Osiander. Mit 60 Buchhandlungen und einem Jahresumsatz von knapp 100 Millionen Euro ist Osiander Deutschlands viertgrößte Buchhandlung, gleichzeitig mit seinen 422 Jahren Geschichte Deutschlands zweitälteste Buchhandlung.

In den letzten Jahren wurde Osiander in der deutschlandweiten Umfrage zum "Händler des Jahres" in den Kategorien "Bücher" und "Service" regelmäßig auf den ersten Platz gewählt. Aktuell beschäftigt Osiander rund 600 Mitarbeiter, darunter über 90 Auszubildende.