Schwabachtaler spenden 2300 Euro an Neunkirchen

Geld soll in Planungen für das neue Schulhaus fließen - vor 1 Stunde

NEUNKIRCHEN - Die Benefizkonzerte der Original Schwabachtaler Musikanten sind inzwischen so bekannt wie die Musikgruppe selbst. Nun durfte sich die Gemeinde Neunkirchen am Brand über eine Spende freuen.

Bürgermeister Heint Richter und Grundschulrektorin Beate Kuen freuten sich über die unerwartete Spende. © Petra Malbrich



Bürgermeister Heint Richter und Grundschulrektorin Beate Kuen freuten sich über die unerwartete Spende. Foto: Petra Malbrich



Zwei Mal in Folge fand am Ostersonntag in Neunkirchen ein Benefizkonzert statt, jedes Mal vor ausverkauftem Haus. Die Spende des Konzerts bleibt stets in der Gemeinde, in der es stattfand. So konnten nun Dominik Eger und Dirigent Robert Häfner Bürgermeister Heinz Richter und Grundschulrektorin Beate Kuen einen Scheck über 2300 Euro überreichen. Passende Gelegenheit bot der Abschluss des Trommelprojekts in der Schule. Das Geld soll in die Planungen des neuen Schulhauses einfließen. Dabei sollen die Visionen der Kinder berücksichtigt werden.