Schwarze Schafe im Landkreis Forchheim gesucht

Gewerkschaft will "Ausmaß von Lohndrückerei und Urlaubskürzung ermitteln" - vor 19 Minuten

FORCHHEIM - 190 Menschen im Landkreis arbeiten als Reinigungskräfte für Gebäude. Die Gewerkschaft IG BAU Oberfranken beklagt, dass Arbeitnehmer bedrängt werden, Verträge mit schlechten Konditionen zu unterschreiben und will dagegen vorgehen.

Gebäudereinigung: Eine Branche, in der Arbeitnehmer unter Druck stehen, so die Gewerkschaft IG BAU Oberfranken (Symbolbild). © Alexander Rudnick

Gebäudereinigung: Eine Branche, in der Arbeitnehmer unter Druck stehen, so die Gewerkschaft IG BAU Oberfranken (Symbolbild).

Das Votum von Reinigungskräften aus dem Landkreis ist gefragt: Die 190 Gebäudereinigerinnen und Glasreiniger sollen bei einer bundesweiten Online- Umfrage mitmachen. "Ziel ist es, das Ausmaß von Lohndrückerei und Urlaubskürzung zu ermitteln. In der Branche geht es nämlich gerade hoch her: Viele Reinigungskräfte werden regelrecht dazu gedrängt, geänderte Arbeitsverträge zu unterschreiben", sagt Gerald Nicklas von der IG BAU Oberfranken.

Bilderstrecke zum Thema

Der Firmenstandort Forchheim boomt, viele Betriebe setzen in den Bereichen Produktion, Innovation und Logistik auf die Große Kreisstadt. Wir haben die zehn größten Firmen in Forchheim, gemessen an der Mitarbeiter-Zahl, in dieser Bildergalerie zusammengestellt (Stand: 2018).