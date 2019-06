Schwer verletzt: 39-Jähriger fällt in Forchheim von Gerüst

Sturz aus 2,50 Metern Höhe - Ursache des Unfalles ist noch unklar - vor 34 Minuten

FORCHHEIM - Am Mittwochmorgen ist es auf einer Baustelle in der Ortsstraße Dorfäcker zu einem folgenschweren Unfall gekommen: Bei Arbeiten an einem Neubau fiel ein 39-jähriger Mann aus etwa 2,50 Metern vom Gerüst.

Dabei zog sich der Mann laut Polizei schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Warum der 39-Jähruge genau von dem Gerüst fiel, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

