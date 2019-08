Schwierige Bergung in Ermreuth: Bauwagen kippte um

ERMREUTH - Einen Ausflug in die Natur hatte sich eine Gruppe junger Leute am Samstag wohl anders vorgestellt. Sie waren mit einem wahrlich außergewöhnlichen Gespann in Ermreuth unterwegs. Der zum Wohnanhänger umgebaute Bauwagen rutschte auf einem schmalen Zufahrtsweg in den Graben und drohte komplett umzustürzen.

Für ein Bergeunternehmen war die Zufahrt zu schmal. Foto: Kreisfeuerwehrverband Forchheim



Mit Werkzeug und Unterbaumaterial aus der Ortschaft versuchten die Eigentümer zunächst selbst, dass Gespann wieder flott zu kriegen. Nachdem alle Versuche misslangen, alarmierten sie die Freiwillige Feuerwehr Ermreuth.

Wegen der schmalen Zufahrt und dem dichten Wald konnte ein Bergeunternehmen nicht zum Einsatz kommen — die Feuerwehr Gräfenberg ist mit ihrem Rüstwagen hinzugerufen worden. Die Bergung mit einem Hebekissen, Unterbaumaterial, Greifzug und einer Seilwinde zog sich über einen längeren Zeitraum hin. Rund 30 Feuerwehrleute zogen den Anhänger sicher zurück auf die Straße.

