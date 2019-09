Seit 25 Jahren Kult: Eggolsheimer Dorftreff "Faulenzer" feiert Jubiläum

Treff hat 90 Mitglieder - Erfolgsprojekt "Zelt-Kerwa" - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Früher traf sich die Jugend in dem Haus in der Ortsmitte, inzwischen ist daraus ein Dorftreff mit 90 Mitgliedern geworden. Zum Erfolgsprojekt zählt die Zelt-Kerwa.

Alle aktiven "Faulenzer": Der Dorftreff hat stolze 90 Mitglieder. © Mathias Erlwein



Alle aktiven "Faulenzer": Der Dorftreff hat stolze 90 Mitglieder. Foto: Mathias Erlwein



Der Dorftreff "Faulenzer" in Eggolsheim besteht seit 25 Jahren. Das wurde mit einem zweitägigen Fest gebührend gefeiert. Es gab ein Programm mit Live-Musik an den Abenden und vielen Aktionsmöglichkeiten für alle Generationen.

Entstanden ist der Dorftreff in der Ortsmitte neben dem Gemeindezentrum aus dem örtlichen Jugendtreff, der 1994 gegründet wurde. "Aus einer losen Truppe, die sich regelmäßig traf, gründeten wir einen Jugendtreff. Der Platz im Zentrum war dafür optimal", erinnert sich der damalige Gründungsvorsitzende Matthias Gößwein zurück. Acht Jahre stand er den "Faulenzern" vor, die sich immer wieder aktiv ins Gemeindeleben einbringen und vor allem die große Kirchweih mit Festzelt und Live-Musik ausrichten.

Sein Nachfolger Daniel Jere war dann von 2002 bis 2011 im Amt, ihm folgte darauf Jonas Roppelt bis 2017. Dass der Dorftreff heute komplett renoviert, ausgebaut und mit neuester Technik ausgestattet seinen festen Platz dort hat wo alles anfing, ist das Ergebnis eines Bürgerbeteiligungsprozesses", blickte Jonas Roppelt zurück. Eigentlich war seitens der Gemeinde geplant, das Gebäude an die Sparkasse zu verkaufen und den Jugendtreff auf die gegenüber liegende Seite anzusiedeln.

Die Bevölkerung sprach sich indes in einem Bürgerfrühstück 2015 gegen diese Pläne aus. Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) wurde das jetzige Schmuckstück schließlich geplant und verwirklicht. "Die Mitglieder des Jugendtreffs brachten ihre konkreten Vorstellungen dabei in der Lenkungsgruppe ein.

"Ort für alle Generationen"

Wir haben in der ersten Bauphase das Gebäude dann selber komplett entkernt", so Roppelt. 2017 – noch während der Sanierungsarbeiten – folgte der Schritt vom Jugend- zum Dorftreff, der am 18. Juni 2017 von 19 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen wurde. Zum Vorsitzenden wählte die Versammlung Max Hofmann. Aktuell hat der Dorftreff knapp über 90 Mitglieder, die Zahl seit der Gründung steigt stetig an. "Unser Ziel mit dem Wandel vom Jugend- zum Dorftreff ist es, dieses einmalige Gebäude noch stärker zu beleben und einen Ort für alle Generationen zu schaffen", erklärt Hofmann.

Nach knapp über einem Jahr Laufzeit des Dorftreffs seit der feierlichen Einweihung im Juni 2018 kann man mit Fug und Recht sagen, dass dies bisher sehr gut gelungen ist. Die Veranstaltungen sind immer gut besucht; wie bereits zur Gründungszeit hat der Dorftreff vier Tage die Woche abends offen. Bürgermeister Claus Schwarzmann hält die Einrichtung für ein "einmaliges Beispiel eines Jugend- und Dorftreffs mitten im Ort". Es mache Spaß, die "fleißigen Jungen und Junggebliebenen mit ihrem ausgeprägten Sinn für Gemeinschaft und mit ihrer Lust am Feiern zu erleben".

Schwarzmann hob noch einmal besonders hervor, dass zum "Faulenzer" auch die jährliche Zeltkerwa gehöre, die einen enormen Krafttakt darstelle und mit hoher Professionalität betrieben werde. "Unsere Kerwa ist durch euch zum Kult geworden!", lobte er.

Mathias Erlwein