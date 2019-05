Senior und Junge stürzen in Forchheim von ihren Fahrrädern

Leicht bis mittelschwer verletzt - vor 27 Minuten

FORCHHEIM - Zwei Fahrradfahrer sind am Freitag bei Verkehrsunfällen verletzt worden.

Ein 77-Jähriger, der vormittags auf der Bayreuther Straße unterwegs war und diese an der Krankenhausstraße überqueren wollte, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Nachmittag war ein 13-jähriger Schüler mit seinem Mountain-Bike in der Krankenhausstraße unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte auch er und verletzte sich hierbei mittelschwer. Zur ambulanten Behandlung musste er ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.

nn