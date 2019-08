Siemens-Healthineers sammeln bei Sommerfest 21.000 Euro

FORCHHEIM - Das Sommerfest von Siemens Healthineers war ein voller Erfolg: zum einen das Vergnügen der 5000 Besucher, zum anderen der Gelderlös des Festes für einen guten Zweck. 21 384 Euro kamen zusammen. Zu je einem Drittel kommt die Summe der Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen, der Lebenshilfe Forchheim und dem Hospizverein für den Landkreis Forchheim zugute.

Bei einem Rundgang durch das Experience-Center sind die Teilnehmer auch auf eine besondere Giraffe gestoßen. Patrick Rosti hat im Rahmen des Sommerfests den Besuchern einen Einblick in die Siemens-Welt gewährt. © Foto: Edgar Pfrogner



Standortleiter Carsten Bertram überreichte im Experience Center den Vertretern der wohltätigen Organisationen entsprechende Schecks. Alle drei Institutionen werden zum zweiten Mal bedacht. Flora Heinlein vom Hospizverein berichtete, dass der Geldbetrag des Vorjahres für das Equipment des Schulungsraums verwendet wurde. Die diesjährige Spende fließt in die Schulung und Ausstattung der dritten Koordinatorin der Palliativdienste.

Musiktherapie für kranke Kinder

Die Elterninitiative, so deren Sprecherin Pia Gohla, finanzierte 2018 eine Musiktherapeutin, die erkrankte Kinder auf der Klinikstation besucht. Heuer ermöglicht die Spende die Fortführung eines Musterprojekts. Junge Erwachsene, die ihre Krebserkrankung schon einige Zeit überwunden haben, stehen genesenden Kindern als Mentoren zur Seite.

Die Lebenshilfe wendete 2018 die Spende zur Modernisierung von Therapieräumen, insbesondere des Snoozle-Raums auf, berichtete Geschäftsführer Wolfgang Badura.

Dieses Jahr wandert sie in eine Kooperation mit Burg Feuerstein und der OBA Forchheim. So können zwölf schwerbehinderte Rollstuhlfahrer an Freizeiten mit landwirtschaftlicher Betätigung auf der Burg teilnehmen.

"Es ist wirklich was Gutes, was Schönes, was mit diesem Geld gemacht wird", dankte Bertram den Empfängern. Da Siemens Healthineers im Bereich Gesundheit unterwegs ist, "sind das auch wichtige Projekte für uns". Bertram sicherte für das nächste Sommerfest mehr Informationen über die unterstützten Projekte am Chip-Verkaufsstand zu.

Auf großes Interesse bei den Gästen stieß die Führung von Patrick Rosti durch den Showroom mit unterschiedlichen bildgebenden Geräten und Laboren, wie sie auch Kunden und Investoren vorgestellt werden.

