So bereitet sich eine Bambergerin auf ihr Zughunde-Rennen vor

Internationaler Wettkampf in Frankreich mit Teilnehmern aus 20 Nationen - vor 12 Minuten

FORCHHEIM - Sport mit dem eigenen Vierbeiner ist sehr beliebt. Die Bambergerin Giulia Schneider nimmt sogar an einem internationalen Zughunde-Rennen in Frankreich teil. Die 27-Jährige hat diszipliniert trainiert und hofft auf einen Top-Platz.

300 Starter aus mehr als 20 Nationen: Die „Trophée des Montagnes“ in Frankreich ist das weltgrößte Canicross-Etappenrennen, bei dem Hundebesitzer als Läufer mit Bauchgurt, an dem eine dehnbare Hundeleine befestigt ist, Etappen meistern. Giulia Schneider aus Bamberg ist im vergangenen Jahr angetreten und hat 63,7 Kilometer und 3 360 Höhenmeter überwunden. © Foto: André Kummer



Gemeinsam mit dem eigenen Hund sportlich aktiv sein – derzeit ein großer Trend, der Canicross, Bikejöring und Dogscooter heißt. Auch Giulia Schneider aus Bamberg hat den Sport für sich entdeckt und startet aktuell beim größten Canicross-Etappenrennen der Welt in den französischen Alpen.

Canicross bedeutet: Der Läufer trägt einen Bauchgurt, an dem eine dehnbare Leine befestigt ist, die mit dem speziellen Zuggeschirr des Hundes verbunden ist. Giulia Schneider, die in der Kommunikationsabteilung bei Siemens Healthineers in Forchheim arbeitet, läuft seit fünf Jahren mit Hund. "Durch Freunde bin ich darauf aufmerksam geworden, habe mir anfangs noch Hunde ausgeliehen", sagt die 27-Jährige, bei der dann vor vier Jahren Alaskan-Husky-Hündin Nikita einzogen ist.

Zehn Etappen

Im vergangenen Jahr erlebte sie ihre Premiere bei der "Trophée des Montagnes" (TdM) in Frankreich als eine von rund 300 Startern aus mehr als 20 Nationen. Mit ihren zwei Hunden – mittlerweile ist zusätzlich Alaskan-Husky Yup eingezogen – meisterte sie die 63,7 Kilometer und 3 360 Höhenmeter in zehn Etappenrennen an neun aufeinanderfolgenden Tagen. Mit einem sehr jungen Yup und kurz nach einer Verletzungspause hieß es 2018 nur, gesund ins Ziel zu kommen.

In diesem Jahr hat sie sehr viel gezielter trainiert und hofft auf einen Top-20-Platz bei den Frauen. Gemeinsam mit ihrem Trainer Peter Hummel, der in Hessen ein Zughunde-Fachgeschäft und Trainingszentrum führt, hat sie einen Trainingsplan ausgearbeitet.

Da sie nur bis maximal 15 Grad trainiert, weil es den Hunden sonst zu warm wird, hieß es in den vergangenen Wochen, um 5.30 Uhr aufzustehen, um vor der Arbeit zu laufen oder im Freilauf mit den Hunden am Fahrrad zu arbeiten. Zum Bergtraining ist sie auf den Staffelberg oder den Ochsenkopf gefahren. Und – ohne ihr Hunde – hat die Bambergerin an einigen Volksläufen in der Region teilgenommen.

Strapazierfähige Hunde-Socken

Da es in den Alpen nachts doch ziemlich abkühlt und eine andere Luftfeuchtigkeit herrscht als in Franken sowie die Rennen meist in den Morgen- oder Abendstunden starten, hat Schneider für die TdM keine Bedenken wegen der Temperaturen. "Ich habe vom Bikini und Flipflops bis zu den Winterklamotten alles im Gepäck", erzählt die 27-Jährige, die mit ihren Hunden in den Nächten in ihrem umgebauten Caddy schlafen wird.

Für Yup hat sie vorsichtshalber eine Kühlweste dabei, andere Teilnehmer ziehen ihren Hunden sogenannte Booties, also strapazierfähige Socken, an. "Mir gefällt, wie verantwortungsvoll Teilnehmer und Veranstalter mit Mensch und Tier umgehen", sagt die Läuferin, die Mitglied beim Schlittenhundeverein "Hessenhounds" ist. "Die Geschirre werden gecheckt, die Impfpässe kontrolliert, die Gesundheit des Hundes steht im Vordergrund."

Sie liebt die Gemeinschaft bei dem Sport, den Teamgedanken, das gemeinsame Campen an den Rennorten. "Wir sind sechs Sportler, die teilweise gemeinsam trainiert haben und jetzt in Frankreich starten", so Giulia Schneider, deren Teamkollege Marko Schlittchen im vergangenen Jahr als erster Deutscher die TdM gewonnen hat.

Giulia Schneiders Glück ist, dass sie auf den zehn Etappen mit jeweils fünf bis acht Kilometern abwechselnd mit ihren Hunden starten kann, denn so kann sie ihre Vierbeiner taktisch einsetzen: "Zum Startpunkt einer Etappe müssen wir mit der Gondel hochfahren und da einer meiner Hunde davor panische Angst hat, würde ich ihn da nicht mitnehmen."

Bikejöring und Dogscooter

Die Läufer rennen Skihänge bergauf, durch Flussbetten und sprinten Strecken bergab, die andere wohl nicht mal wandern würden. "Beim Nachtlauf wirkt es, wie wenn 300 Glühwürmchen bergab laufen."

Es gibt sogar sogenannte "Free Dog Zones", wenn das Terrain so steil ist, dass man den Hund frei laufen lassen darf. "Meine beiden haben zu starken Jagdtrieb, deshalb haben wir trainiert, dass sie bergab auf Kommando hinter mir bleiben." Nach dem kraftzehrenden Wettkampf hängt Giulia Schneider dann noch eine Woche Urlaub in den Bergen dran.

Im Zughundesport gibt es neben Canicross (Laufen mit Hund) noch Bikejöring und Dogscooter. Beim Bikejöring fährt der Musher auf einem Mountainbike, der Hund trägt ein Zuggeschirr und ist mit einer flexiblen Zugleine mit Ruckdämpfer mit dem Fahrrad verbunden. Ähnlich sieht es beim Dogscooter aus, einem Tretroller für Erwachsene, bei dem der Mensch teilweise ordentlich mit pedalen muss.

Auf dem Bike erreichen gute Fahrer mit ihren Hunden eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Stundenkilometern. Der Trendsport kann prinzipiell mit jedem lauffreudigen, gesunden Hund begonnen werden.

Anfängern, die den Sport austesten wollen, rät Giulia Schneider den Gang in ein Fachgeschäft, um ein passendes Geschirr für den Hund auszuprobieren. Außerdem gibt es spezielle Canicross-Kurse, die wichtige Tipps für den Start in den Zughundesport geben. "Man sollte außerdem natürlich eine gewisse sportliche Grundfitness mitbringen und erstmal ohne Hund laufen."

Physiotherapie für Vierbeiner

Viele Zughundesportler lassen ihre Hunde regelmäßig vom Hundephysiotherapeuten durchchecken. Wenn etwas im Bewegungsapparat nicht stimmt, das Tier unter Verdauungsstörungen oder Arthrose leidet, behandelt Diane Kolb neben Sporthunden auch Katzen, Rinder, Ziegen oder Pferde.

Vor 13 Jahren hat die gelernte Werkzeugmacherin und Bürokauffrau eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin gemacht, sattelte noch Tierphysiotherapeutin und -osteopathin drauf. Durch ihre positiven Erfahrungen mit Akupunktur und Homöopathie bei sich selbst, hat die tierbegeisterte 42-Jährige sich für diesen Weg entschieden.

"Anfangs bin ich belächelt worden und manche Kunden kamen heimlich zu mir", erinnert sich die Hetzelsdorferin an die Anfangszeiten. "Ich habe nie gedacht, dass ich auf dem Land so viele Kunden bekomme." Mittlerweile fährt sie durch ganz Franken und die Oberpfalz, um ihre Patienten zu besuchen. Ganz bewusst hat sie sich für eine mobile Praxis entschieden: "Die Tiere sind in ihrer gewohnten Umgebung sehr viel entspannter, legen sich sofort hin und können sich besser auf mich konzentrieren."

"Tierheilpraktiker klingt esoterisch"

In einer Praxis würden viele Gerüche ablenken, Katzen leiden zudem häufig unter Autofahrstress: "Und die sind eh nicht immer so kooperativ." Ihr ist wichtig, den tierischen Patienten als Ganzes zu sehen: "Ein Hüftproblem kann ein Dickdarmproblem hervorrufen oder andersrum. Ich muss dann die organische Thematik und den Bewegungsapparat klären, damit dann die Hüfte oder der Darm entlastet wird."

In Einzelfällen schicke sie die Besitzer auch zum Tierarzt weiter. "Tierheilpraktiker klingt bei vielen immer noch etwas esoterisch und verrückt", sagt Diane Kolb, die auch Blutegeltherapie, Kinesio-Taping und Tierdentalhygienik anbietet. Doch heute seien die Kunden viel eher bereit, was für die Behandlung ihres Tieres zu bezahlen. "Wenn sie einmal gesehen haben, dass es etwas gebracht hat, bleiben viele als Stammkunden."

InfoWer den Zughundesport testen will, kann sich an den Bamberger Verein Canicus wenden, den es seit einem Jahr gibt. Die Mitglieder trainieren gemeinsam, um bei Rennen und Turnieren zu starten. Es werden regelmäßig Einsteigerkurse angeboten, der nächste beginnt am 26. Oktober. Weitere Infos: www.canicus.net.

ANNIKA FALK-CLAUSSEN