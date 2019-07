So lief das Sommer-Openair am Herder-Gymnasium

FORCHHEIM - Am Herder-Gymnasium Forchheim bot das Sommer-Openair mit Filmmusik, Streichereinlagen, Chorklang und Stl-Band ein breites musikalisches Spektrum. Zum Schluss erklatschten sich die Besucher zwei Zugaben.

Das Open-air-Konzert des Herder-Gymnasiums fand vor dem Haupteingang der Schule statt. So wurde das Gemäuer gleichzeitig zur stimmungsvollen Kulisse. © Foto: HGF



Vor der malerischen Kulisse des Eingangsbereiches der Schule fand das Openair-Konzert des Herder-Gymnasiums bei sommerlichen Temperaturen statt. Die Musiker nutzten die Treppenstufen zum Haupteingang, die zahlreichen Zuschauer platzierten sich auf Stühlen und Bänken auf dem Pausenhof.

Manch ein "Zaungast" entschied sich noch kurzfristig für dieses unterhaltsame Konzert. Eröffnet wurde der Abend von der Stl -Band unter Leitung von Tom Brüderer. Mit Melodien von Queen und Mancini sorgte die Nachwuchsband gleich zu Beginn für beste Stimmung.

Mission impossible und La La Land

Michael Tessaro, der mit seiner Bigband den größten Teil des Konzertes übernahm, ergänzte die Filmmusik durch "Mission impossible". Lena Schwarzmann verabschiedete sich als Abiturientin mit mehreren gefühlvollen Gesangstiteln, stets sensibel von der Bigband begleitet. Auch im Orchester wirkte sie solistisch als Geigerin bei "La la Land" mit.

Am Klavier verbreitete Katharina Bett, 10 b, mit "River Flows" in "You" eine wunderbare Stimmung, welche mit zarten Streicherklängen des Orchesters unter Leitung von Angelika Bogendörfer ergänzt wurde. Nach einigen Latin-Nummern der Bigband konnten sich die Zuschauer mit kühlen Getränken in der Pause erfrischen.

Mittlerweile platzierte sich der Gemischte Chor unter seinem Dirigenten Johannes Eismann auf der Treppe und begeisterte die Zuschauer mit "Paradise", "Radioactive" und "Don’t look Back in Anger".

Am Klavier begleiteten Jonas Heimann, 8 b, und Elena Bescher, Q 11. Bevor das Saxophon-Quartett auftrat, spielte erneut die Bigband aus ihrem unglaublich umfangreichen und vielfältigen Repertoire "Harlem Nocturnes" mit der Saxophonistin Lara Kreller, 10 a. Dieser wunderschöne Abend wurde von der Bigband mit "Hit the Bricks" beendet. Die Zuschauer forderten und erhielten aber noch zwei Zugaben.

