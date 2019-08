So wird Mariä Himmelfahrt in Forchheim gefeiert

FORCHHEIM - Forchheim gehört zu den insgesamt 24 Gemeinden im Landkreis Forchheim, die mehrheitlich katholisch geprägt sind. Dort wird am heutigen Donnerstag Mariä Himmelfahrt gefeiert. Wir waren bei der Prozession dabei.

Mariä Himmelfahrt in Forchheim. Foto: Alexander Hitschfel



In Forchheim wie in 23 anderen Gemeinden im Landkreis Forchheim ist am heutigen Donnerstag, 15. August, Feiertag. Mariä Himmelfahrt, um genau zu sein. Der Überlieferung nach ist Jesus Christus mit den Engeln erschienen und hat seine Mutter Maria mit sich genommen. Die Jünger fanden danach in der Grabstätte nur noch wunderschöne Blumen und Kräuterbüschel vor. Aus diesem Grund wird an Maria Himmelfahrt auch immer wieder der Brauch der Kräuterweihe zelebriert.

Die Kräuterweihe spielte auch eine wichtige Rolle im Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Sankt Martin in Forchheim. Nach dem Gottesdienst wurde der Gottesmutter Maria zu Ehren die prachtvolle Statue der Gottesmutter Maria und die Monstranz mit dem Allerheiligsten im Rahmen einer Prozession durch die Straßen getragen. An insgesamt drei Außenaltären wurde Marias Himmelfahrt gehuldigt.