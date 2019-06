Soroptimisten spenden 1000 Euro für Südindien

Scheck-Übergabe in Forchheim nach bewegender Bilderdokumentation - vor 41 Minuten

FORCHHEIM - Bei einem Vortrag des Vereins "Zukunft von Menschen in Südindien" hat der internationale Club der Soroptimisten Forchheim eine Spende von 1000 Euro für Hilfsprojekte übergeben.

Von links: Christine Höllein, Pfarrer Jagan, Ingrid und Hubert Oltsch, Bärbl Flessa. © Monika Vieth/Soroptimisten Forchheim



Von links: Christine Höllein, Pfarrer Jagan, Ingrid und Hubert Oltsch, Bärbl Flessa. Foto: Monika Vieth/Soroptimisten Forchheim



Das Internisten-Paar Ingrid und Hubert Oltsch dokumentierte zuvor in der Don-Bosco-Kirche eindrucksvoll in Bildern, welche Verbesserungen die bisherigen Zuwendungen ermöglicht haben. Als Beispiele wurden Kinderpatenschaften, Schultoiletten-Sanierung, Frauenförderung durch Microkredite, Ausbildungspatenschaften für Krankenschwestern, Hilfe für Senioren, Prothesen Finanzierung in Behindertenheimen und Hausbau-Hilfe genannt.

Die einstimmig beschlossene Beteiligung der Soroptimisten präsentierten anschließend Bärbl Flessa, Präsidentin, Birgit Rosbigalle, Vizipräsidentin, Charlotte Müller-Bock, Monika Vieth bei der Scheck-Übergabe an Pfarrer Jagan aus Südindien, der seit elf Jahren dieses Hilfsprojekt betreut, sowie die Vertreter des Helfervereins Christine und Andreas Höllein, Ingrid und Herbert Oltsch.

nn