Politprominenz wie niemals zuvor dürfen die Pretzfelder heuer zu ihrem Kirschenfest auf dem Pretzfelder Keller begrüßen. Den Anfang machte am Freitag Lokalmatador Thorsten Glauber. Der bayerische Umweltminister hatte niemand anders als den Stellvertretenden Bayerischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger im Schlepptau.

Alle wollten Fernseh-Legende Harry Wijnvoord zum 70. Geburtstag gratulieren: Die Schlager-Stars Roberto Blanco, Chris Andrews und viele mehr. Eingeladen hatte sonnenklar.tv, das die fast fünfstündige Gala aus dem Westernsaloon in großen Teilen auch live übertrug.

Eine Andacht mit Musik leitete die Abschlussfeier der 10. Klassen des Jahrgangs 2019 an der Ritter-Wirnt-Schule der staatlichen Realschule in Gräfenberg ein. Die Schulband hieß die vielen Besucher willkommen, zu den 134 Schulabgängern gesellten sich noch Eltern, Großeltern und weitere Familienangehörige, so dass die Schul-Aula mit mindestens 400 Menschen besetzt war.