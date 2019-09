Sperrung bei Gößweinstein: Diese Bus-Linien ändern sich

Vor allem Schüler müssen sich auch einige Änderungen einstellen - vor 1 Stunde

BEHRINGERSMÜHLE - Aufgrund einer Sperrung der Straße zwischen Behringersmühle und Gößweinstein gibt es bei den Buslinien 232 und 389 in der Zeit vom 19. September bis 5. Oktober einige Änderungen: Im gesamten Zeitraum können die Haltestellen Gößweinstein Freibad sowie Behringersmühle Hotel Behringers nicht angefahren werden.

Für die Haltestelle Hotel Behringers ist eine Ersatzhaltestelle an der B470 eingerichtet. Die Fahrt der Linie 232 um 7.10 Uhr ab Kohlstein wird um zehn Minuten vorverlegt. Die Fahrgäste/Schüler müssen entsprechend früher an der Haltestelle sein. Durch die Umleitung ist am Mittag mit Verspätungen bei der Rückfahrt zu rechnen.

Die Linie 389 fährt die Umleitung über die Sachsenmühle. Von Montag bis Freitag wird die Umleitung auf allen Fahrten gefahren. Am Wochenende kann Behringersmühle auf den Fahrten, die in Gößweinstein beginnen beziehungsweise enden, nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten auf die anderen Fahrten auszuweichen. Auf allen Fahrten der Linie 389 kann es durch die notwendige Umleitung zu Verspätungen kommen.

