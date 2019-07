Sportinsel Forchheim: Ersthelfer retten Fünfjährigen vor dem Ertrinken

Junge war in Kneipp-Anlage gelaufen und drohte zu ertrinken - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - Er hatte die Tiefe des Beckens wohl falsch eingeschätzt, war in eine Kneipp-Anlage gelaufen - und dort fast ertrunken: Auf der Sportinsel in Forchheim haben drei Ersthelfer einem Fünfjährigen am Samstag das Leben gerettet.

Die Reaktion der drei Ersthelfer, so die Polizei, sei absolut vorbildlich gewesen. Eine der drei Personen war eine Krankenschwester, die dem Jungen eine Brustmassage gab, so dass er Wasser ausspuckte und schnell wieder zu Bewusstsein kam.

Der Junge war beim Spielen neben der Kneipp-Anlage auf der Sportinsel in Forchheim ins Wasser gelaufen, da er, so vermutet es die Polizei, annahm, das Wasser dort sei flach. Allerdings konnte er nach einigen Metern nicht mehr stehen, so dass er zu ertrinken drohte. Die Ersthelfer zogen den bewusstlosen Jungen umgehend aus dem Wasser und belebten ihn wieder. Anschließend wurde er zum Durchchecken in die Erlanger Kinderklinik gebracht.

lio