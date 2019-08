Kühle Getränke, Liegestühle und die Idylle des Aischgrundes: Beim Aischclubbing in Hallerndorf im Landkreis Forchheim kamen Sommerfrischler auf ihre Kosten. Am Samstag verwandelte sich das Ufer der Aisch in eine Lounge mit Musik, Erfrischungen und jeder Menge netter Gesellschaft. © Sylvia Hubele