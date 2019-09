"StadtUp": Ebermannstadt lockt junge Unternehmer an

EBERMANNSTADT - Frische Köpfe für die (Wiesent-) Insel: Ebermannstadt sucht Betriebsgründer und/oder Jungunternehmer/innen mit zündenden Geschäftsideen. Prämienpakete im Wert von 60.000 Euro sind bei "StadtUp" zu gewinnen.

Gründer gesucht: Startschuss für "StadtUp" in Ebs. © Marquard Och



Zum Startschuss für die Aktion „StadtUp“ hatten Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) und das Zentrenmanagement Dienstleister ins Rathaus eingeladen. Helfen, den Bussines-Wettbewerb zum Laufen zu bringen, wird auch der Bayerische Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (FW).

Der Pinzberger hat dazu schon mal das Schuhwerk gewechselt: Die von Stadtchefin und Zentrenmanagement überreichten Sportschuhe passen wie angegossen, freuten sich CIMA-Geschäftsführer Roland Wölfel und Managerin Annika Eckert. Ihre Idee vom Wettbewerb für Neugründungen überzeugte Christiane Meyer schon 2018 sofort.

Das von Eckert ausgearbeitete Konzept wurde der „Lenkungsgruppe“ präsentiert, die das Projekt steuert und vorantreibt. Gemeinschaftlich und unterstützt mit Mitteln der Städtebauförderung soll es funktionieren: Wichtige Netzwerkpartner sind die Werbegemeinschaft (Webs), der Wirtschaftsförderer des Landkreises, Andreas Rösch, der Bund der Selbstständigen, IHK & HWK Oberfranken, Handelsverband Bayern, Banken Versicherungen, Steuerberater, Handwerk und Versorgungsdienstleister.

Das 7000 Einwohner-Mittelzentrum Ebermannstadt kennzeichne eine überdurchschnittliche Kaufkraft, die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steige ständig: „Ein sehr gutes Zeichen“, so Meyer. Eine gute Plattform bilde die ILE Fränkische Schweiz aktiv. Zentrenmanagerin Annika Eckert verwies auf den breiten Branchenmix der in der Liste der Prämienpartner vertreten ist, die den Wettbewerb mit 60.000 Euro unterfüttern. Anmeldeschluss für die Bewerbung von BetriebsgründerInnen mit innovativen Vorhaben ist der 31. Januar 2020.

Eingereicht werden können Konzepte aus den Bereichen Handel, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistung. Auch Unternehmen mit bis zu fünf Filialen können gefördert werden. Der Geschäftsstandort muss im Gemeindebereich von Ebermannstadt liegen. Gründer verpflichten sich das Konzept für die Dauer von drei Jahren am Standort in gleicher oder ähnlicher Form zu betreiben.

Die Einreichungsunterlagen stehen im Download unter www.zentrenmanagement-ebs.de bereit. Im Februar wird eine Fachjury die Einreichungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerten, im März sollen die drei besten Konzepte prämiert werden. Beispiele: Radio Bamberg schüttet aus Nachrichten- und Werbeschaltungen einen 1. Preis in Höhe von 7346 Euro aus. Die Steuerberater Walter/Kohler & Partner gewähren kostenlose Beratungen bis zum Betrag von 1000 Euro.

Bis zu 1500 Frei-kWh erhält der Stromkunde der Stadtwerke im Gründungsjahr. Die Schreinereien Hannes Lange und Eggenhofer erstellen das Raumkonzept für ein Ladengeschäft im Wert von 1500 Euro. Volksbank und Sparkasse bieten kostenlose Fördermittelberatungen und ermäßigten Zahlungsverkehr sowie Bankgebühren.

Marquard Och