"StadtUp": Ebermannstadt sucht Gründer

EBERMANNSTADT - Dem Leerstand begegnen und gleichzeitig Impulse für die Innenstadtentwicklung setzen – das ist das Ziel des bald anlaufenden Projektes "StadtUp Ebermannstadt".

Junge Unternehmer mit Gründerwillen oder bereits bestehende Betriebe sollen Raum für ihre Geschäftsideen in Ebermannstadt erhalten. © Athina Tsimplostefanaki



Konkret handelt es sich um einen vom Zentrenmanagement und der Stadt initiierten lokalen "Business-Wettbewerb", der jungen Unternehmern mit Gründerwillen oder bereits bestehenden Betrieben Raum für ihre Geschäftsideen in Ebermannstadt geben soll.

Die von den Teilnehmern vorgestellten Konzepte und Ideen aus den Bereichen Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gastronomie werden dann von einer Jury bewertet und prämiert. Sie besteht aus zahlreichen Vertretern regionaler Unternehmen: Unter anderem sind die Volksbank und die Sparkasse Forchheim mit an Bord sowie Verbände, Werbefirmen, mittelständische Handwerksbetriebe und die Stadtwerke Ebs.

"Ein tolles Projekt", findet Ebermannstadts Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE), denn es gehe darum, aktiv nach Gründern zu suchen. "Wir sagen den Firmengründern: Hey, schaut Euch unsere Stadt mal an, wie viel Potenzial wir haben – und wenn Ihr gute Ideen habt, sorgen wir dafür, dass Ihr die nötige Unterstützung kriegt", so Meyer.

Der Bürgermeisterin ist es wichtig zu betonen, dass sich der Wettbewerb nicht allein um Gründer und deren Geschäftsideen für die Innenstadt von Ebermannstadt drehen soll. "Man kann sich auch als bestehende Firma, als Handwerkbetrieb, als Kleinunternehmer vorstellen und seine Konzepte und Visionen präsentieren", erklärt Meyer.

Über 60 000 Euro für die Sieger

Begeistert sei sie im Übrigen von der durchweg positiven Resonanz der "einheimischen" Projektpartner, die sofort zugesagt hätten, Teil von "StadtUp" zu werden. Diese Projektpartner stellen auch die Prämien der Sieger – Beratungs- und Dienstleistungen von insgesamt über 60 000 Euro.

"Der Tenor war, dass wir alle zusammen wollen, dass sich die Unternehmenslandschaft in Ebermannstadt weiter ausbaut, weiter entwickelt", sagt Meyer. Konkrete Standorte für potenzielle neue Betriebe gebe es nach Ansicht Meyers genug. "Schaut man sich beispielsweise am Oberen Tor um, kommt es da immer mal wieder zu Leerständen, in der Innenstadt gibt es verwaiste Räume, zudem wird irgendwann auch ein Generationenwechsel in den Geschäften stattfinden." Bei StadtUp gehe es aber vor allem darum, dass zunächst einmal die Idee zähle – "und die wird dann von uns gefördert", so Meyer.

Also eine Art Ebser Version der TV-Show "Die Höhle der Löwen" – mit der Bürgermeisterin als Dagmar Wöhrl? Chistiane Meyer lacht: "Ich glaube, da müsste ich mich ja jetzt erst umstylen, sonst erkennt mich keiner."

Bewerbungen ab Oktober

Starten wird der Wettbewerb mit einer Auftaktveranstaltung am Freitag, 27. September, um 15 Uhr, im Sitzungssaal des Ebermannstädter Rathauses. Zu dieser offiziellen Präsentation des Wettbewerbes wird auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (FW) erwartet.

Die Bewerbungsphase für StadtUp Ebermannstadt beginnt im Oktober und läuft bis Januar 2020. Die Gewinner des Wettbewerbs sollen dann im Februar gekürt werden.

Mehr Informationen zum Wettbewerb StadtUp Ebermannstadt gibt es auch auf der Webseite des Zentrenmanagements unter www.zentrenmanagement-ebs.de

