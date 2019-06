Stadtwald mit Musik: Jetzt sollen alle glücklich sein

Auf den Kellern: Die Stadträte kippen ihren Beschluss vom Mai - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - In Sachen Musikdarbietungen auf den Kellern bleibt vorläufig alles beim Alten. Der Haupt-, Personal- und Kulturausschuss des Stadtrates hat in seiner jüngsten Sitzung seinen erst im Mai gefassten Beschluss zu dem Thema kassiert.

Damals war in einer emotional aufgeheizten Stimmung festgelegt worden, dass pro Keller pro Saison nur drei Veranstaltungen mit elektrischer Verstärkung zugelassen werden sollen.

Den Anlass, sich überhaupt mit dem Thema zu befassen, hatten die Pläne dreier Kellerwirte gegeben, für 2019 insgesamt 118 Veranstaltungen mit elektrisch verstärkter Musik zu beantragen. Zweimal hatte sich der Hauptausschuss mit der Frage beschäftigt, wie damit umzugehen sei und schließlich das Limit von drei solcher Veranstaltungen pro Keller pro Jahr festgelegt.

Bilderstrecke zum Thema

Elf Tagen Trubel im Kellerwald und Ausnahmezustand in der Stadt: Das 178. Annafest Geschichte. In unserer Foto-Auswahl aus allen Festtagen lässt sich hervorragend in den Annafest-Momenten 2018 schwelgen.