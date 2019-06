Staffel-Spezialisten der LG sind in Top-Form

FORCHHEIM - Pünktlich vor Beginn der heißen Saisonphase in der Leichtathletik ist der Sommer angekommen. Die ambitionierten Vertreter der LG Forchheim sind ohnehin schon auf Betriebstemperatur für Bayerische und Deutsche Meisterschaften, wie sie nun bei zwei Veranstaltungen bewiesen.

Nach ihrem Staffel-Rekord dürfen Katharina Eckner (v.li.), Svenja Heidecke, Janina Buck und Christine Priegelmeir die LG erstmals bei der DM der Aktiven vertreten. © Foto: LG Forchheim



Am bisher wärmsten Wochenende des Jahres ging es für eine 13-köpfige Delegation der LG zu den Oberfränkischen Meisterschaften für die Erwachsenen sowie U18 und U14 nach Bamberg. Die erste Marke brannte gleich die U23-Staffel der Männer in den Boden. In 42,75 Sekunden setzten sich Jonas Saffer, Moritz Hecht, Dominik Eckner und Mario Gösswein auf Platz 1 der bayerischen Rangliste und qualifizierten sich damit für den nationalen Vergleich am 15. Juni in Wetzlar. Mit Erfolgen über 100 (11,25 sek) und 200 m (22,72 sek) meldete sich Hecht nach überstandenem Drüsenfieber auch als Einzelstarter zurück. Gösswein lief in beiden Wertungen mit Saisonbestzeit auf Rang 3. Clemens Gundermann belegte über 800 m in 2:10,32 Minuten ebenfalls Platz 3.

Mit Janina Buck wusste sich die einzige Dame fulminant in Szene zu setzen, als sie sich im 200m-Sprint (26,72 sek) Silber holte und im erst jüngst wiederentdeckten Weitsprung mit unübertroffenen 5,52 m sogar zur Podiumskandidatin für die Bayerische Meisterschaft am 13. Juli aufschwang. Als Vorbereitung auf eben denselben Wettbewerb in Augsburg trat die 14 Jahre alte Klara Flake in der U18-Konkurrenz an und haderte nur ein wenig mit Platz 3 im Diskuswurf (19,11 m).

Hofmann als Multitalent

Weitere Podestplatzierungen steuerte der U14-Nachwuchs bei. Besonders fleißig war Lena Saffer, die zweimal Gold gewann und zweimal Dritte wurde. Amelie Engler kam auf zwei zweite Plätze und sicherte sich in der 4x-75m-Staffel mit Saffer sowie Lea Billes und Marie Sladek abermals Silber. Bei den Jungs glänzte Henrik Hofmann mit Kugelstoß-Gold und drei zweiten Plätzen. Fabian Grüber durfte sich über doppeltes Bronze freuen.

Eine längere Anreise nahm schließlich der Aktiven-Tross um den früheren Profi Jan Schindzielorz in Kauf, um Tags darauf beim überregionalen Kräftemessen in Ingolstadt mitzumischen. Gerade bei den weiblichen Teilnehmerinnen setzte die Bewährungsprobe gegen die starke oberbayerische Konkurrenz erstaunliche Kräfte frei. Über 4x100 m knackten Janina Buck, Katharina Eckner, Svenja Heidecke und Christine Priegelmeir in neuem Forchheimer Rekord (47,72 sek) erstmals in der Vereinshistorie die Norm für die Deutsche Meisterschaft am 3. August in Berlin. Einen geschlossenen Auftritt legten sie auch über die 100 m hin. Heidecke, Eckner, Priegelmeir und Buck belegten die Plätze 2 bis 5. Priegelmeir rundete ihren Tag über 200 m in 26,07 sek noch mit Platz 2 ab. Im gesonderten Hindernisrennen über 1500 m feierte das 17 Jahre alte Talent Alina Hoyler in 6:30 Minuten ein gelungenes Debüt.

Für die Herren der Schöpfung legte Jan Schindzielorz in einem erlesenen Feld des 110m-Hürdensprints als Dritter eine Saisonbestleistung von 14,32 sek nach. Youngster Jonas Saffer entschied derweil die 100 m der Männer in 11,0 sek und neuem persönlichem Rekord für sich. Mit sechs gültigen Versuchen und 6,75 m landete Maschinenbaustudent Dominik Eckner einen weiteren Bronzeplatz und zeigte sich gut gerüstet für seinen Saisonhöhepunkt bei den Bayerischen Meisterschaften.