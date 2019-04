Den Festumzug zum traditionellen Georgi-Ritt eröffnete Pfarrer Jürgen Dellermann am Ostermontag in Effeltrich. Dutzende Besucher standen an der Strecke und beobachteten die Reiter auf ihren edlen Pferden. Vom niedlichen Pony bis hin zum kräftigen Kaltblut war alles dabei. Bei traumhaftem Frühlingswetter wurde der 83. Georgi-Ritt wieder einmal zum Spektakel - für Reiter und für Zuschauer. © Andreas Kummer