Statistik: Wohnfläche pro Person in Oberfranken gestiegen

109,9 Quadratmeter kalt sind Durchschnitt in Forchheim - vor 24 Minuten

FORCHHEIM - In Oberfranken haben die Menschen im Landkreis Bamberg laut Landesamt für Statistik durchschnittlich die größten Wohnungen und Häuser. Doch knapp dahinter folgt Forchheim.

Neue Wohnungen enstehen viele in Forchheim (wie das Hornschuch-Quartier in der Bayreuther Straße). © Athina Tsimplostefanaki



Neue Wohnungen enstehen viele in Forchheim (wie das Hornschuch-Quartier in der Bayreuther Straße). Foto: Athina Tsimplostefanaki



Die Wohnfläche in Oberfranken ist seit 1998 pro Kopf um rund 20 Prozent gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik ermittelte, haben die Menschen im Landkreis Bamberg die größten Häuser und Wohnungen Oberfankens, nämlich Residenzen mit etwa 110,4 Quadratmetern Wohnfläche durchschnittlich. Die LBS, die die Daten ausgewertet hat, ermittelte für Forchheim nur geringfügig weniger, nämlich 109,9 Quadratmeter Wohnfläche, damit rangieren sie auf Platz zwei.

Bezüglich der größten Wohnfläche pro Kopf landeten die Forchheimer auf Platz acht mit 51 Quadratmetern. Die kleinsten Wohnungen Oberfrankens stehen in den Städten Bamberg und Bayreuth mit einer Fläche von 79,4 Quadratmetern. Pro Kopf beträgt der Wert in der Stadt Bamberg 44,3 Quadratmeter und in Bayreuth 45,7 Quadratmeter.

Im Jahr 1998 hatte jeder Mensch in Bayern weniger als 40 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung, jetzt sind es fast 48 Quadratmeter. Damit ist die Wohnfläche pro Kopf binnen 20 Jahren um 20 Prozent gestiegen. In Oberfranken erhöhte sich die durchschnittliche Wohnfläche pro Person von 40,7 Quadratmetern im Jahr 1998 auf 51,0 Quadratmeter. Den Grund zur Vergrößerung sehen die Statistiker in der Zunahme der Single-Haushalte. Dies führe dazu, dass auch in Regionen ohne Bevölkerungswachstum der Wohnraumbedarf steigt.