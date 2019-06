Die Erlanger Fun-Metal-Band J.B.O. begeht ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum und bittet am 28. und 29. Juni 2019 zum Open-Air-Konzert in Weingarts. Es ist nicht das erste Mal, dass J.B.O. die 600-Seelen-Gemeinde im Landkreis Forchheim aufmischen.

Mit Songs von Blümchen, Oli. P, Kate Ryan, Bellini und vielen weiteren Acts stieg am Samstag auf dem Jahn Sportplatz in Forchheim eine wilde 90er-Party. Mit kühlen Cocktails und reichlich Hüftschwung brachten sich die Besucher in 90er-Ekstase.