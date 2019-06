Mit Songs von Blümchen, Oli. P, Kate Ryan, Bellini und vielen weiteren Acts stieg am Samstag auf dem Jahn Sportplatz in Forchheim eine wilde 90er-Party. Mit kühlen Cocktails und reichlich Hüftschwung brachten sich die Besucher in 90er-Ekstase.

Bei einer missglückten Übung wurden am Freitagabend zwei Insassen eines Segelfliegers schwer verletzt. Das Kleinflugzeug stürzte auf dem Flugplatz Hetzleser Berg ab. Ein Rettungshubschrauber flog die zwei Personen in eine Klinik.

Am Freitagnachmittag kam ein Motorradfahrer in der Nähe von Oberfellendorf im Landkreis Forchheim ums Leben. Der 27-Jährige stürzte wohl alleinbeteiligt in einer Kurve. Er starb noch am Unfallort. Die Staatsstraße blieb für Stunden gesperrt.