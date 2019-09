Sternwarte Feuerstein hat die Galaxien im Blick

EBERMANNSTADT - Die Sternwarte am Feuerstein bietet am Freitag, 20. September, 19 Uhr, eine Himmelsführung an.

Sternengucker aufgepasst: Am Freitag lädt die Sternwarte am Feuerstein zum Blick in entfernte Galaxien ein. © colourbox



Teilnehmer blicken in den Nachthimmel, der im Herbst einen guten Blick in unsere Nachbargalaxie, der Adromedagalaxie, bietet. Experten vor Ort zeigen, wie man Objekte am Himmel findet und welche Besonderheiten damit verbunden sind. Thema der Veranstaltung ist "Der Zauber des Herbsthimmels".

Eintritt drei Euro, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Besucher können bis zum Flugplatz Feuerstein fahren und dort parken.

Die Zufahrt zur Sternwarte ist für KZF gesperrt mit Ausnahme von gehbehinderten Personen. Der Weg ist ausgeschildert.