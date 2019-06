Sting in Forchheim: So ging es vor der Bühne ab

Ein Weltstar spielt: Unsere Reporter berichten live vom Jahngelände - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Sting is in the town: Der Auftritt des Weltstars am Sonntagabend auf dem Jahngelände lässt Forchheim beben. Sie haben kein Ticket? Bei uns sind sie online bestens aufgehoben: Alle Bilder und Videos zum Konzert.

So wie Carolin Froelich aus Neustadt an die Aisch dürfte es an diesem Abend sehr sehr vielen gehen:

Spätestens als Sting - pünktlich wie die Stechuhr - um 20 Uhr die Bühne betritt (und seinen Gassenhauer „Message in a Bottle“ zu spielen beginnt), sind auch die strengen Einlasskontrollen (mit vielen uneinsichtigen Besuchern) und lange Warteschlangen vor den Essens- und Getränkeständen schnell wieder vergessen:

