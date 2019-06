Sting kommt nach Forchheim: Das müssen Sie wissen

FORCHHEIM - Der kommt nur einmal, die kommt (voraussichtlich) nie wieder: Sting betritt am Sonntag, 23. Juni, die Bühne auf dem Jahn-Gelände in Forchheim. Aber was darf überhaupt aufs Konzert mitgenommen werden, wo kann geparkt werden und ab wann spielt die Musik? Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

I'll be watching you: Sting rockt am Sonntag die Bühne auf dem Forchheimer Jahn-Gelände. © dpa



12.000 Menschen werden zum seit Monaten restlos ausverkauften „My Songs“-Open-Air des britischen Musikers erwartet, der derzeit durch Europa tourt. Die Sparkasse Forchheim hat es geschafft, den Weltstar anlässlich ihres 180. Gründungsjubiläum in die Große Kreisstadt zu locken. Wie der Veranstaltungsservice Bamberg mitteilt, legt Sting – entgegen dem Aufdruck auf den Tickets – um 20 Uhr direkt los, es gibt keine Vorband. Der Einlass startet um 18 Uhr.

Welche Straße gesperrt wird

Eine Veranstaltung dieser Größenordnung in Forchheim – da braucht es Vorkehrungen: In enger Absprache mit der Stadt hat der Veranstalter, der Veranstaltungsservice Bamberg, ein entsprechendes Sicherheitskonzept erarbeitet, wie Geschäftsführerin Gaby Heyder erklärt.

80 Sicherheitskräfte und Ordner sind vor Ort, die an neuralgischen Punkten nach dem Rechten schauen. Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße wird ab Sonntagmittag auf ganzer Länge gesperrt. „Es ist also ab Mittag nicht mehr möglich, von der Äußeren Nürnberger Straße oder der Willy-Brandt-Allee in die Jahnstraße einzufahren“, so Heyer.

Wie man reinkommt

Zwei Zugänge zum Gelände werden direkt an der Jahnstraße – gegenüber des Seniorenwohnheims – als Haupteingänge geschaffen, dafür wird der Zaun zum Jahn-Spielfeld an diesen Punkten geöffnet.

Auf der gegenüberliegenden Nordseite an der Jahnhalle richten die Veranstalter einen dritten Eingang für alle ein, die auf dem Fußgängerweg aus der Innenstadt (also von Westen) oder aus der Willy-Brandt-Allee (im Osten) zum Konzert wollen.

Wo man parken kann

„Ganz wichtig: Es gibt keinerlei Parkplätze für Besucher in unmittelbarer Nähe des Jahngeländes“, betont Heyer. „Die Forchheimer wissen das, aber es kommen ja auch Gäste aus ganz Nordbayern.“ Autofahrer sollten sich dennoch keine Sorgen machen, etliche Firmen des nahen Gewerbegebiets öffnen für Sting ihre Parkplätze.

Im Einzelnen sind das: Siemens Healthcare (Siemensstraße 1), Schuh Mücke (Boschstraße 3), das Autohaus Hofmann (Hafenstraße 6), der Aldi-Markt (Hafenstraße 2a) wie auch das ganze das Einkaufszentrum Süd (Hafenstraße 2), der Globus-Markt (Willy-Brandt-Allee 1), das TTL Tapeten-Teppichbodenland und Der Beck (Hans-Böckler-Straße 4c) sowie der Obi Markt (Äußere Nürnberger Straße 77). Für die Anfahrt aus Ebermannstadt beziehunghweise der Fränkischen Schweiz empfiehlt sich der Aldi-Markt in der Bayreuther Straße 10.

Die beiden Forchheimer Gymnasien öffnen ebenfalls für Parken ihre Höfe, das HGF (Luitpoldstraße 1) und das EGF (Ruhalmstraße 5). Hinzu kommen die öffentlichen Parkplätze der Stadt, die Tiefgarage am Paradeplatz und das Parkhaus Kronengarten (Bamberger Straße 6). Um Rollstuhlfahrern und Personen mit Gehbehinderung die Anreise zu erleichtern, wird der Parkplatz von Infiana in der Zweibrückenstraße 15–25 ausschließlich Menschen mit Einschränkungen und entsprechendem Parkausweis zur Verfügung stehen und von Sicherheitspersonal eingewiesen. Der ans Seniorenwohnheim angrenzende Grünstreifen (Durchgang zum Königsbad) darf von den Konzertbesuchern als Abstellmöglichkeit für Fahrräder genutzt werden.

Was man nicht mitbringen darf

„Generell gilt: Je weniger man mitnimmt, desto besser, desto schneller sind die Einlasskontrollen.“ Will heißen: Nur Taschen von der maximalen Größe eines DIN-A4-Blattes sind erlaubt, keine Klappstühle, Glasbehältnisse, Dosen, Tetrapacks, Schirme aller Art. Und freilich sind jeglichen Formen von Waffen, Laserpointern oder pyrotechnischen Gegenständen verboten. Auch professionelle Fotoapparate, Selfie-Sticks oder Videokameras müssen zu Hause bleiben, die Handykamera muss genügen.

Wer es gut meint und sich ein paar Butterbrote zum Mitnehmen schmiert, kann sie im Kühlschrank lassen: Essen und Trinken mitbringen, sollte man tunlichst nicht. Für den Hunger ist laut Veranstalter „vor Ort reichlich Gastronomie vorhanden“, an Essens- und Getränkeständen dürfte es also nicht mangeln.

Wann der Aufbau beginnt

Der Bühnenaufbau begann am Montag, gleichzeitig wird der Rasen auf dem Spielfeld abgedeckt, Einlässe errichtet. „Wir werden, so gut es geht, den Donnerstag arbeitsfrei halten, weil ja Fronleichnahm ist“, sagt Heyder.

Am Freitag ist „Hauptproduktion“, Ton-, Licht- und Videotechnik werden installiert, die Gastro-Stände aufgebaut. Und nicht zu vergessen: ausreichend Dixi-Toiletten werden aufgestellt „und sie werden auch funktionieren“, sagt Heyer – gerade mit Blick auf die „Klokrise“ bei Rock im Park.

Was sonst noch alles los ist

Bis Sting am Sonntag auf die Bühne tritt und sie gegen 22.30 Uhr wieder verlässt, haben die Veranstalter also viel zu tun – und den ein oder anderen logistischen Kraftakt hinter sich. Denn: Einen Tag zuvor, am Samstag, findet nicht nur auf Bühne und Gelände die große „90er Party“ statt (Heyder: „Das heißt für uns, zügiges Großreinemachen nach der Party.“).

Als wäre das nicht genug, startet am Sonntag auch der Forchheimer Stadttriathlon. „Die Streckenführung war da angesichts unserers Ladeverkehrs schwierig“, so Gaby Heyder. Aber inzwischen sei alles so organisiert worden, dass es nur einen „Mini-Berührungspunkt“ an der Ecke Käsrothe/Äußere Nürnberger Straße gebe. Triathleten und Lkw dürften sich also nicht in die Quere kommen.

Die Nordbayerischen Nachrichten berichten am Sonntagabend live auf ihrer Facebookseite vom Sting-Konzert.