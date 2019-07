Tag zwei auf dem Annafest: Der Umzug live!

Hier tickert unser Team aus Forchheim an allen elf Tagen live vom Festgelände - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die fünfte Jahreszeit ist in Forchheim angebrochen: Das 179. Annafest wurde am Freitag vor tausenden Feier-Freudigen eröffnet. Am Samstag sind alle Augen auf den traditionellen Umzug gerichtet. Mit unserem Live-Blog sind Sie an allen elf Tagen ganz nah dran!

+++ Anstich, Stimmung, Pannen: Der erste Tag am Annafest ist vorbei. Die fünfte Jahreszeit ist in Forchheim mit dem Annafest angebrochen. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein hat das erste Fass mit drei Schlägen angestochen, die Besucher waren trotz der Hitze in bester Feierlaune und unser Ticker-Team hatte mit so mancher Panne zu kämpfen. Das und viel mehr erklärt der Live-Blog vom ersten Tag.

+++ Um kurz nach 17 Uhr hat Oberbürgermeister Uwe Kirschstein am Freitag mit drei Schlägen das erste Fass angestochen. +++

+++ So kommen Sie mit dem Bus schnell zum Kellerwald +++

+++ Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Annafest +++

Bilderstrecke zum Thema Anstich beim Annafest: Es braucht nur drei Schläge ins Glück In Forchheim wird das Annafest liebevoll als fünfte Jahreszeit bezeichnet. Und diese wurde am Freitag wieder eingeleitet. Elf Tage lang vereinen sich bei der 179. Ausgabe wieder Tradition, Kultur und Geselligkeit in eine rießige Feier. Zum Anstich benötige Oberbürgermeister Uwe Kirschstein nur drei Schläge, was den durstigen Besuchern bei der Sommerhitze sichtlich gefiel. In diesem Sinne: Prost!



Bilderstrecke zum Thema Bier, Schausteller und Guinness-Rekord: Zehn Fakten zum Forchheimer Annafest Hätten Sie gewusst, wie viele Schausteller sich jedes Jahr für das Annafest bewerben? Welchen Ursprung hat das Fest? Und welche Kosten bringt die Stadt für Werbung, Baumpflege und Aufräumarbeiten auf? Das Forchheimer Annafest im Faktencheck.



