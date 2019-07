Tellerrand-Festival: Veranstalter werben um Fortsetzung

Konzept für 2020 wurde im Gemeinderat Dormitz vorgestellt - vor 51 Minuten

DORMITZ - Die Veranstalter des Tellerrand-Festivals 2019 in Dormitz haben dem Gemeinderat eine Bilanz der diesjährigen Veranstaltung vorgestellt und sich für eine Wiederholung der Veranstaltung für 2020 beworben.

Ende Mai fand erstmals das Tellerrand-Festival in Dormitz statt. © Nina Eichenmüller

Aufgrund der Rahmenbedingungen favorisieren die Veranstalter des Tellerrand-Festivals in Dormitz den bisherigen Ort und das Veranstaltungsgelände. In diesem Jahr hatte das Tellerrand-Festival zum ersten Mal stattgefunden. Um Planungssicherheit und ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, wollten sie möglichst früh die Nutzung des Geländes abklären, deswegen die Präsentation im Gemeinderat.



Durch die längere Vorlaufzeit besteht auch die Möglichkeit einer Optimierung des Konzeptes, argumentierten die Veranstalter. Die Räte beschlossen mehrheitlich dem Konzept und der Veranstaltung 2020 auf dem Gelände des Jugendclubs „Leuchtturm“ zuzustimmen.

Bunte Zelte, selbstgebaute Holzhütten und aufwendige Dekoration schmückten am vergangenen Wochenende den alten Fußballplatz am Rande von Dormitz. In dem 2000-Seelen-Dorf im Landkreis Forchheim fand zum ersten Mal das Tellerrand-Festival statt. Drei Tage lang wurde bei strahlendem Sonnenschein zu elektronischen Klängen und Live-Musik getanzt.