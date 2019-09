Teurer Einbruch: Diebe klauen Tabakwaren in Gößweinstein

GÖSSWEINSTEIN - In der Nacht von Donnerstag zum Freitag sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Gößweinsteiner Balthasar-Neumann-Straße eingestiegen und haben Tabakwaren im niedrigen fünfstelligen Eurobetrages geklaut. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Laut Polizei hat die Auswertung einer Überwachungskamera ergeben, dass zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen über das Dach des Gebäudes in den Verkaufsraum eingedrungen waren und dort Zigarettenschachteln aus den Regalen entnahmen.

Der Abtransport des Diebesguts erfolgte mit Hilfe von Plastiksäcken über das Einstiegsloch in der Decke.

Zeugenhinweise an die Polizei Ebermannstadt, Telefon (09194) 73880.

