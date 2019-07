Toter im Main-Donau-Kanal: Polizei schließt Obduktion ab

FORCHHEIM - In der Nähe der Lila Brücke - auch "Milkabrücke" genannt - in Forchheim hat ein Passant am Mittwochmorgen einen leblosen Mann entdeckt. Die Polizei hat den 28-jährigen Angler nun obduziert.

Am Mittwochmorgen entdeckte ein Angler die Wasserleiche in der Nähe der "Milkabrücke". Foto: NEWS5 / Merzbach



"Es gibt keinerlei Hinweise auf eine Gewalteinwirkung", teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken das Ergebnis der Obduktion mit. Auch die Todesursache steht nun endgültig fest: "Der Mann ist ertrunken", so der Sprecher.

Wie und warum der 28-Jährige aber überhaupt in den Main-Donau-Kanal geraten war, sei weiterhin unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen weiter.

Am vergangenen Mittwochmorgen um kurz nach 5.30 Uhr hatte ein Angler die Leiche des 28-jährigen Mittelfranken in der Nähe der Lila Brücke entdeckt. Insbesondere aufgrund der Gegenstände, die die Beamten am Ufer fanden, ging die Kriminalpolizei bereits zu Beginn der Ermittlungen davon aus, dass der Mann beim Angeln ins Wasser geraten war.

