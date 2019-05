In der Fränkischen Schweiz wie in der Frankenalb oder der Hersbrucker Schweiz finden sich viele Aussichtspunkte mit herrlicher Fernsicht. Hier am Bild dokumentiert ein Fotograf seinen Blick von dem markanten Steinturm, der "Wallerwarte", in Richtung Forchheim. Im Hintergrund der Ort Ebermannstadt. © Udo Schuster